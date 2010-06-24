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Судьи
Главный судья:
Пабло Антонио Посо Кинтерос (Чили)
Помощники:
Патрисио Басуальто, Франсиско Мондриа (оба - Чили)

Камерун - Нидерланды

24.06.2010, Четверг, 22:30 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Камерун - Нидерланды
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Япония 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Дания 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. Камерун 3 0 0 3 2:5 -3 0
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