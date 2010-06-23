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Судьи
Главный судья:
Карлос Симон (Бразилия)
Помощники:
Алтемир Хаусманн, Роберто Браац (оба - Бразилия)

Гана - Германия

23.06.2010, Среда, 22:30 мск Йоханнесбург, стадион Соккер Сити Трансляция: "Первый" - 22:30 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 3 тур Гана - Германия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 0 1 5:1 +4 6
2. Гана 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Австралия 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Сербия 3 1 0 2 2:3 -1 3
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