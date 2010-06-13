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Судьи
Главный судья:
Эктор Вальтер Бальдасси (Аргентина)
Помощники:
Рикардо Касас, Эрнан Майдана (оба - Аргентина)

Сербия - Гана

13.06.2010, Воскресенье, 18:00 мск Цване/Претория, стадион Лофтус Версфельд Трансляция: "Россия 2" 17:45 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Сербия - Гана
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 0 1 5:1 +4 6
2. Гана 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Австралия 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Сербия 3 1 0 2 2:3 -1 3
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