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Судьи
Главный судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Помощники:
Рафаэль Ильясов, Бахадыр Кочкаров (оба - Узбекистан)

Англия - Алжир

18.06.2010, Пятница, 22:30 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Первый" - 22:40 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Англия - Алжир
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Англия 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Словения 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Алжир 3 0 1 2 0:2 -2 1
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