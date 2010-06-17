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Судьи
Главный судья:
Оскар Руис Акоста (Колумбия)
Помощники:
Гонсалес Абраам, Клавихо Умберто (оба - Колумбия)

Греция - Нигерия

17.06.2010, Четверг, 18:00 мск Мангаунг/Блумфотейн, стадион Фри Стейт Трансляция: "Первый" 18:00 (прямая) Чемпионат мира, 2 тур Греция - Нигерия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
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