Астон Вилла - Блэкберн

|1/2 финала
первый матч
|14 января, четверг
|23:00
|Блэкберн
|0:1
|Астон Вилла
|1/2 финала
первый матч
|14 января, четверг
|23:00
|Блэкберн
|0:1
|Астон Вилла
|1/32 финала
|2 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:1
|Блэкберн
|7 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Блэкберн
|2:1
|Астон Вилла
|25 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Блэкберн
|0:2
|Астон Вилла
|10 тур
|29 октября, среда
|22:45
|Астон Вилла
|3:2
|Блэкберн
|24 тур
|26 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:1
|Блэкберн
|2 тур
|28 ноября, среда
|23:00
|Блэкберн
|0:4
|Астон Вилла