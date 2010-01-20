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Астон Вилла - Блэкберн

20.01.2010, Среда, 22:45 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Кубок Английской лиги, 1/2 финала , ответный матч Астон Вилла - Блэкберн
Первый матч: 1 - 0
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/2 финала
первый матч		 14 января, четверг 23:00 Блэкберн 0:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Астон Вилла 3:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Блэкберн 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
7 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 0:2 Астон Вилла
10 тур
29 октября, среда 22:45 Астон Вилла 3:2 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
26 января, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Блэкберн
2 тур
28 ноября, среда 23:00 Блэкберн 0:4 Астон Вилла
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