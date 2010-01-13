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Дженоа - Катания

13.01.2010, Среда, 20:30 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 1/8 финала Дженоа - Катания
Италия. Серия А (2009/2010)
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Дженоа 2:0 Катания
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Катания
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Катания 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 2:1 Катания
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Катания 0:0 Дженоа
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