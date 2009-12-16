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Интер - Ливорно

16.12.2009, Среда, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/8 финала Интер - Ливорно
Италия. Серия А (2009/2010)
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Ливорно 0:2 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 18:00 Интер 2:0 Ливорно
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Ливорно 2:2 Интер
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