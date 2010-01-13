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Ювентус - Наполи

13.01.2010, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус - Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
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