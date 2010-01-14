Введите ваш ник на сайте

Лацио - Палермо

14.01.2010, Четверг, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/8 финала Лацио - Палермо
Италия. Серия А (2009/2010)
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 1:1 Палермо
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Палермо 2:0 Лацио
17 тур
20 декабря, суббота 20:00 Лацио 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Палермо
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Палермо 2:2 Лацио
...
  • Читайте нас: 