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Седан - Клермон

12.01.2010, Вторник, 22:00 мск Клермон-Ферран, стадион Габриэль-Монпьед Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Седан - Клермон
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