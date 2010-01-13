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Генгам - ПСЖ

13.01.2010, Среда, 19:00 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Генгам - ПСЖ
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