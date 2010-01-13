Введите ваш ник на сайте

Ланс - Лорьян

13.01.2010, Среда, 21:00 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Ланс - Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Ланс 1:1 Лорьян
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 23:00 Лорьян 0:3 Ланс
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Лорьян 1:0 Ланс
15 тур
24 ноября, суббота 22:00 Ланс 1:1 Лорьян
...
  • Читайте нас: 