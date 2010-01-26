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Ле Ман - Бордо

26.01.2010, Вторник, 22:45 мск Ле Ман, стадион Омниспорт Леон-Боли Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Ле Ман - Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Бордо 3:0 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 21:00 Бордо 3:2 Ле Ман
18 тур
13 декабря, суббота 21:00 Ле Ман 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Ле Ман 1:2 Бордо
3 тур
15 августа, среда 22:30 Бордо 1:2 Ле Ман
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