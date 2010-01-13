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Лилль - Ренн

13.01.2010, Среда, 21:00 мск Лилль, стадион Лилль-Метрополь Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Лилль - Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
9 тур
17 октября, суббота 23:00 Лилль 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
18 января, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Ренн
3 тур
24 августа, воскресенье 18:00 Ренн 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
16 февраля, суббота 22:00 Лилль 3:1 Ренн
7 тур
1 сентября, суббота 22:00 Ренн 2:2 Лилль
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