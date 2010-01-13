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Тулуза - Нанси

13.01.2010, Среда, 21:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Тулуза - Нанси
Франция. Лига 1 (2009/2010)
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Нанси 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
17 января, суббота 21:00 Тулуза 3:0 Нанси
3 тур
23 августа, суббота 21:00 Нанси 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Нанси 1:0 Тулуза
6 тур
5 декабря, среда 00:00 Тулуза 1:1 Нанси
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