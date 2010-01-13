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Лион - Метц

13.01.2010, Среда, 20:45 мск Лион, стадион Жерлан Кубок Французской Лиги, 1/8 финала Лион - Метц
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник 23:00 Лион 1:3 Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 00:00 Лион 2:0 Метц
8 тур
15 сентября, суббота 00:00 Метц 1:5 Лион
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