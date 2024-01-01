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Тюмень - Торпедо

07.11.1992, Суббота, 00:00 мск Тюмень, стадион Геолог Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Динамо-Газовик - Торпедо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 6 тур
25 сентября, пятница 00:00 Торпедо 3:0 Тюмень
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 40 5 2 33 27:85 -58 14
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