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Факел - Крылья Советов

07.11.1992, Суббота, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Факел - Крылья Советов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Крылья Советов 1:0 Факел
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