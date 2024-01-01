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Динамо - Кубань (ЛФЛ)

07.11.1992, Суббота, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Динамо
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