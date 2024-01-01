Введите ваш ник на сайте

Урал - Ротор

07.11.1992, Суббота, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Уралмаш - Ротор
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:2 Урал
...
  • Читайте нас: 