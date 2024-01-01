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Океан - Шинник

08.11.1992, Воскресенье, 00:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Океан - Шинник
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 5 тур
19 сентября, суббота 00:00 Шинник 1:2 Океан
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