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Торпедо - Факел

30.10.1992, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Финальный этап, 11 тур Торпедо - Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Факел 1:1 Торпедо
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