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Зенит - Урал

01.11.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Финальный этап, 11 тур Зенит - Уралмаш
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
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