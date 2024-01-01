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Океан - Крылья Советов

25.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур Океан - Крылья Советов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 4 тур
15 сентября, вторник 00:00 Крылья Советов 3:1 Океан
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