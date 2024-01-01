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Текстильщик - Шинник

25.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур Текстильщик - Шинник
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Шинник 2:0 Текстильщик
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