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Факел - Зенит

25.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур Факел - Зенит
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 2:0 Факел
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