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Урал - Кубань (ЛФЛ)

10.11.1992, Вторник, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур Уралмаш - Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
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