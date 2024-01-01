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Торпедо - Океан

16.10.1992, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур Торпедо - Океан
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
7 сентября, понедельник 00:00 Океан 0:0 Торпедо
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