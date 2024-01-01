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Ротор - Факел

17.10.1992, Суббота, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур Ротор - Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 4 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 Факел 1:0 Ротор
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