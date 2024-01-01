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Зенит - Тюмень

18.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур Зенит - Динамо-Газовик
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 4 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 Тюмень 1:3 Зенит
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