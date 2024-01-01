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Крылья Советов - Динамо

18.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур Крылья Советов - Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
7 сентября, понедельник 00:00 Динамо 0:3 Крылья Советов
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