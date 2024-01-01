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Факел - Шинник

11.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Факел - Шинник
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Факел
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