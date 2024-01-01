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Урал - Торпедо

11.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Уралмаш - Торпедо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Урал
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