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Текстильщик - Крылья Советов

11.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Текстильщик - Крылья Советов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:0 Текстильщик
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