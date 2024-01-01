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Зенит - Динамо

11.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Зенит - Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Динамо 3:0 Зенит
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