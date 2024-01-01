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Ротор - Океан

13.10.1992, Вторник, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Ротор - Океан
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Океан 0:2 Ротор
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