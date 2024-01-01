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Крылья Советов - Урал

03.10.1992, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Крылья Советов - Уралмаш
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
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