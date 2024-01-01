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Динамо - Ротор

03.10.1992, Суббота, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Динамо - Ротор
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Ротор 2:1 Динамо
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