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Океан - Зенит

28.10.1992, Среда, 00:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Океан - Зенит
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Зенит 3:0 Океан
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