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Торпедо - Тюмень

25.09.1992, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур Торпедо - Динамо-Газовик
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