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Динамо - Шинник

27.09.1992, Воскресенье, 01:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур Динамо - Шинник
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