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Океан - Кубань (ЛФЛ)

27.09.1992, Воскресенье, 01:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур Океан - Кубань (ЛФЛ)
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