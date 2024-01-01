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Тюмень - Крылья Советов

20.09.1992, Воскресенье, 00:00 мск Тюмень, стадион Геолог Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур Динамо-Газовик - Крылья Советов
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 40 5 2 33 27:85 -58 14
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