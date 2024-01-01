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Динамо - Крылья Советов

07.09.1992, Понедельник, 00:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур Динамо - Крылья Советов
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