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Ротор - Тюмень

09.09.1992, Среда, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур Ротор - Динамо-Газовик
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