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Урал - Шинник

13.09.1992, Воскресенье, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур Уралмаш - Шинник
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