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Зенит - Океан

30.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур Зенит - Океан
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