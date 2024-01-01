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Спартак - Алания

08.11.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Спартак - Алания
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 3 тур
11 сентября, пятница 00:00 Алания 2:5 Спартак
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