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ЦСКА - Локомотив НН

31.10.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур ЦСКА - Локомотив НН
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 ЦСКА
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